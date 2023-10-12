Употребление красного мяса связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей из Гонконгского университета представила результаты своего исследования, в котором был выявлен потенциальный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, связанный с потреблением красного мяса.

Фото: Openverse

Анализируя данные более шести миллионов человек, включая участников из разных стран, исследователи обратили внимание на воздействие как переработанного, так и непереработанного красного мяса.

Исследование выявило, что дополнительное употребление 50 граммов переработанного красного мяса в день связано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов и диабета второго типа на 44 процента. Однако в странах Востока, где потребление цельного зерна и овощей более распространено, эта корреляция оказалась менее выраженной.

Согласно результатам, коэффициент риска развития диабета при потреблении переработанного красного мяса составляет 0,96 в странах Востока и 1,51 в странах Запада. А касательно риска развития инсульта при употреблении непереработанного красного мяса, он составил 0,71 в странах Востока и 1,13 в странах Запада.

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