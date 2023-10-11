Кандидат химических наук рассказала о пользе пилинга кожи головы: стимулирует рост волос

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат химических наук, разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy Наталия Жегалова рассказала, для чего нужен пилинг кожи головы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснила, что вокруг волосяных фолликул собираются отмершие клетки кожи, себум, загрязнения и остатки средств ухода.

Ренее дерматолог Александра Филева рассказала о причинах выпадения волос.

Она отметила, что скопления мешают кожи головы дышать и препятствуют проникновению питательных веществ к корням волос.

Следствием этого может быть появление перхоти и чрезмерная жирность кожи головы. Волосы при этом теряют привлекательный вид.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" советует применять для пилинга образивные компоненты скраба и кислоты, чтобы избавиться от ороговевшего слоя кожи, очистить поры.

Такие процедуры, по словам Жегаловой, стимулируют процессы обновления кожных покровов и роста волос.

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