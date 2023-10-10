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Дерматолог Филева: активное выпадение волос может быть вызвано раком

1:37
Здоровье

Врач-дерматолог Александра Филева выделила пять неочевидных причин выпадения волос, включая такие факторы, как рак и строгая диета. Ее высказывания приводит издание "Доктор Питер".

Дерматолог Филева: активное выпадение волос может быть вызвано раком
Фото: Нейросеть Шедеврум

Филева пояснила, что часто интенсивная потеря волос вызвана не алопецией, а определенными заболеваниями, в том числе раком. При этом, по словам врача, на состояние волос негативно влияют не сама опухоль, а применяемые для ее лечения препараты. Тем не менее после завершения курса химиотерапии происходит прекращение облысения.

Еще одной причиной быстрой потери волос дерматолог назвала чрезмерно строгую диету. Питательные системы, жестко ограничивающие калории или исключающие определенные продукты, могут привести к дефициту важных веществ. Это, как подчеркнула врач, негативно сказывается на общем здоровье и состоянии волос в частности. Также она предупредила, что стресс и себорейный дерматит, вызывающий избыточное выделение кожного сала, могут спровоцировать потерю волос. В результате этого может развиться себорейная алопеция, сопровождающаяся зудом, болями и перхотью.

Кроме того, по мнению врача, иногда потеря волос происходит из-за неправильного домашнего ухода. "Использование жесткой расчески, наращивание волос, химическое или термическое воздействие при окрашивании, а также химическая завивка могут привести к образованию участков облысения", — отметила Филева.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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