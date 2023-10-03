Диетолог Гинзбург назвал три напитка, которые защитят от тромбоза

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ягодные морсы, зеленый чай и какао могут снизить риск тромбоза, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалиста, употребление ягодных морсов является эффективной профилактикой тромбоза.

"Морсы могут быть сделаны из малины, ежевики, а также можно добавить имбирь", — перечислил Гинзбург.

Также в целях профилактики подходит зелёный чай. Можно употреблять напиток без добавок или сочетать его с имбирём.

Благодаря наличию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зелёный чай улучшает текучесть крови, усиливает её антиагрегантные свойства, т. е. предотвращает склеивание кровяных клеток, и таким образом препятствует образованию тромбов.

"Какао также обладает противовоспалительным и антиагрегантным свойством, предотвращая слипание форменных элементов крови", — добавил эксперт.

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