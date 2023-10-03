Ягодные морсы, зеленый чай и какао могут снизить риск тромбоза, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По мнению специалиста, употребление ягодных морсов является эффективной профилактикой тромбоза.
"Морсы могут быть сделаны из малины, ежевики, а также можно добавить имбирь", — перечислил Гинзбург.
Также в целях профилактики подходит зелёный чай. Можно употреблять напиток без добавок или сочетать его с имбирём.
Благодаря наличию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зелёный чай улучшает текучесть крови, усиливает её антиагрегантные свойства, т. е. предотвращает склеивание кровяных клеток, и таким образом препятствует образованию тромбов.
"Какао также обладает противовоспалительным и антиагрегантным свойством, предотвращая слипание форменных элементов крови", — добавил эксперт.
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