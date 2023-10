Your browser does not support the audio element.

Ягодные морсы, зеленый чай и какао могут снизить риск тромбоза, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.