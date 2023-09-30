Растет доля женщин, отказывающихся от абортов в России

В России, согласно заявлению главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью женщин, профессора Наталии Долгушиной, наблюдается увеличение числа женщин, отказывающихся от прерывания беременности. Эту информацию приводит РИА Новости.
Профессор Долгушина сообщила: "Доля отказавшихся от абортов растет. В этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%".
По ее словам, это означает, что 45 тысяч жизней были сохранены благодаря этим отказам.
Она также подчеркнула, что процедура аборта всегда оказывает влияние на здоровье женщины, и что не существует абсолютно безопасных абортов. Даже если физического недомогания не наблюдается, аборт может повлиять на психологическое состояние женщины.
Ранее в Государственной думе возникла инициатива о выкупе детей у женщин, желающих сделать аборт.
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