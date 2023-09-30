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Растет доля женщин, отказывающихся от абортов в России

1:02
Здоровье

В России, согласно заявлению главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью женщин, профессора Наталии Долгушиной, наблюдается увеличение числа женщин, отказывающихся от прерывания беременности. Эту информацию приводит РИА Новости.

Растет доля женщин, отказывающихся от абортов в России
Фото: openverse

Профессор Долгушина сообщила: "Доля отказавшихся от абортов растет. В этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%".

По ее словам, это означает, что 45 тысяч жизней были сохранены благодаря этим отказам.

Она также подчеркнула, что процедура аборта всегда оказывает влияние на здоровье женщины, и что не существует абсолютно безопасных абортов. Даже если физического недомогания не наблюдается, аборт может повлиять на психологическое состояние женщины.

Ранее в Государственной думе возникла инициатива о выкупе детей у женщин, желающих сделать аборт.

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Опрос RTVi: Имеет ли женщина право на аборт?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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