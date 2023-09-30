Растет доля женщин, отказывающихся от абортов в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России, согласно заявлению главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью женщин, профессора Наталии Долгушиной, наблюдается увеличение числа женщин, отказывающихся от прерывания беременности. Эту информацию приводит РИА Новости.

Фото: openverse

Профессор Долгушина сообщила: "Доля отказавшихся от абортов растет. В этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%".

По ее словам, это означает, что 45 тысяч жизней были сохранены благодаря этим отказам.

Она также подчеркнула, что процедура аборта всегда оказывает влияние на здоровье женщины, и что не существует абсолютно безопасных абортов. Даже если физического недомогания не наблюдается, аборт может повлиять на психологическое состояние женщины.

Ранее в Государственной думе возникла инициатива о выкупе детей у женщин, желающих сделать аборт.

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