Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения дополнительной мобилизации
Марочко: двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен
Звезда "Скорой помощи" Екатерина Волкова опровергла слухи о подаренной покровителем квартире
Кадры с кладбища Моисеева довели Пугачёву до слёз
ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ
Под флагом Швейцарии: российская шахматистка Костенюк объяснила смену гражданства
Мать "уральского пельменя" Брекоткина рассказала, что он развёлся из-за работы
Рогов: украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении
Американский актёр Брюс Уиллис перестал узнавать жену и детей

Врач Афонина: проблемы со щитовидной железой могут затруднить похудение

2:04
Здоровье

Эндокринолог Армине Афонина поделилась информацией о проблемах для здоровья, которые могут стать преградой для людей, стремящихся сбросить вес.

Врач Афонина: проблемы со щитовидной железой могут затруднить похудение
Фото: Нейросеть Шедеврум

Чтобы успешно избавиться от лишних килограммов с помощью контроля калорий и физических упражнений, важно, чтобы в организме не присутствовали неизлеченные хронические заболевания. При некоторых состояниях здоровья похудение может оказаться невыполнимой задачей до тех пор, пока не будет проведено соответствующее лечение. Армине Афонина особо выделила проблемы, связанные с щитовидной железой, в частности, гипотиреоз, при котором возникает дефицит гормонов щитовидной железы. Это приводит к замедлению обменных процессов, что приводит к недостаточному использованию калорий из пищи для производства энергии. В результате жировая ткань скапливается быстрее, а потребление энергии происходит медленнее.

Также вредным фактором для желания сбросить вес может стать гиперпролактинемия, что означает наличие чрезмерно высокого уровня гормона пролактина в крови.

"Увеличенный уровень пролактина может подавить производство половых гормонов, что, в свою очередь, способно привести к набору лишних килограммов", — пояснил один из врачей из медицинского центра "Лайф".

Кроме этого, возникают и сложности с управлением весом при наличии инсулинорезистентности, что представляет собой состояние, характеризующееся утратой чувствительности клеток организма к инсулину. Еще одной потенциальной причиной подобных проблем является гиперкортицизм, связанный с избыточным выделением кортизола.

Помните, что предоставленная информация носит исключительно справочный характер. Всегда консультируйтесь со специалистом относительно противопоказаний и возможных побочных эффектов, и ни при каких обстоятельствах не принимайте решение об автомедикаментозной терапии. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением сжигателя Корана
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
Уральская учительница выкрала в Абхазии собственного внука
Уральская учительница выкрала в Абхазии собственного внука
Последние материалы
Кадры с кладбища Моисеева довели Пугачёву до слёз
ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ
Под флагом Швейцарии: российская шахматистка Костенюк объяснила смену гражданства
Мать "уральского пельменя" Брекоткина рассказала, что он развёлся из-за работы
Секреты заботы о себе: ценные советы для благополучия души и тела
Рогов: украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении
Американский актёр Брюс Уиллис перестал узнавать жену и детей
Врач Афонина: проблемы со щитовидной железой могут затруднить похудение
Отец Жанны Фриске отреагировал на выход в свет внука Платона угрозами и злостью в адрес Шепелева
Сенатор Рэнд Пол призвал исключить финансовую помощь Киеву из бюджета США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников