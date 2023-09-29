Врач Афонина: проблемы со щитовидной железой могут затруднить похудение

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Армине Афонина поделилась информацией о проблемах для здоровья, которые могут стать преградой для людей, стремящихся сбросить вес.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Чтобы успешно избавиться от лишних килограммов с помощью контроля калорий и физических упражнений, важно, чтобы в организме не присутствовали неизлеченные хронические заболевания. При некоторых состояниях здоровья похудение может оказаться невыполнимой задачей до тех пор, пока не будет проведено соответствующее лечение. Армине Афонина особо выделила проблемы, связанные с щитовидной железой, в частности, гипотиреоз, при котором возникает дефицит гормонов щитовидной железы. Это приводит к замедлению обменных процессов, что приводит к недостаточному использованию калорий из пищи для производства энергии. В результате жировая ткань скапливается быстрее, а потребление энергии происходит медленнее.

Также вредным фактором для желания сбросить вес может стать гиперпролактинемия, что означает наличие чрезмерно высокого уровня гормона пролактина в крови.

"Увеличенный уровень пролактина может подавить производство половых гормонов, что, в свою очередь, способно привести к набору лишних килограммов", — пояснил один из врачей из медицинского центра "Лайф".

Кроме этого, возникают и сложности с управлением весом при наличии инсулинорезистентности, что представляет собой состояние, характеризующееся утратой чувствительности клеток организма к инсулину. Еще одной потенциальной причиной подобных проблем является гиперкортицизм, связанный с избыточным выделением кортизола.

Помните, что предоставленная информация носит исключительно справочный характер. Всегда консультируйтесь со специалистом относительно противопоказаний и возможных побочных эффектов, и ни при каких обстоятельствах не принимайте решение об автомедикаментозной терапии. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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