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Диетолог Писарева: улучшить память помогут грибы чага и шиитаке

1:21
Здоровье

Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, два вида грибов — чага и шиитаке — способствуют улучшению работы мозговой деятельности и предупреждению возрастного снижения памяти.

Диетолог Писарева: улучшить память помогут грибы чага и шиитаке
Фото: openverse

Дело тут в уникальном веществе-антиоксиданте, которое содержится в этих грибах и положительно сказывается на работе мозга. Однако таким свойством обладают не все грибы, уточнила специалист.

"Например, гриб чага, мощный антиоксидант, улучшает когнитивные функции, в том числе у возрастных людей. Он содержит в себе такие соединения, как бета-глюканы и бетулиновая кислота, которые улучшают память и концентрацию, а также уменьшают воспаление в мозге", — сказала Писарева, слова которой приводит Газета.Ru.

Не менее хорош с этой точки зрения гриб шиитаке. Содержащиеся в его составе эрготионеин и эритаденин помогают не допустить возрастных изменений мозга. Помимо этого, шиитаке известен своими иммуноукрепляющими свойствами, которые помогают защитить мозг.

При этом налегать на грибы не нужно, достаточно потреблять их в небольших количествах, или даже ограничиться специальными порошками, изготовленными из этих грибов промышленным способом, добавила диетолог.

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Этот Гриб улучшает работу Мозга, защищает от Рака, Деменции, Старения! Его обожают в Китае, Японии..
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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