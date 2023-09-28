Диетолог рассказала об орехе, снижающем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала пятёрку самых полезных орехов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик отметила, что лидерами по полезным свойствам являются грецкий орех, кешью, миндаль, кедровый орех и фундук.

Ранее нутрициолог перечислила продукты для улучшения памяти.

Диетолог рассказала, что лидирует по количеству омеги-3 грецкий орех, который, по словам эксперта, снижает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" назвала орехи источником белка, магния, цинка, клетчатки и витамина Е.

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