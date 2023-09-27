Нутрициолог перечислила продукты для улучшения памяти

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Наш мозг — один из сложнейших компьютеров с тончайшими настройками, которые легко сбить. Чтобы поддержать и усилить когнитивный процесс, нужно обеспечить сбалансированное питание. И несмотря на то, что каждый человек уникален, есть базовые правила и продукты, нормализующие работу мозга. А также те, которые, наоборот, мешают ему. Персональные ограничения и пищевая чувствительность могут вызывать туман в голове, внутреннее воспаление.

Фото: "egg and milk choices" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Поэтому рацион должен быть разнообразным, чтобы даже привычные продукты, не вызывающие негативного отклика у организма, не привели к накопительному эффекту веществ, которые все сложнее выводить, и не перешли в категорию непереносимых. Про еду для мозга рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, сооснователь платформы Nutrify Юлия Ходос.

Продукты для мозга

Базовый рацион:

белок: мясо, рыба, яйца, орехи, бобовые;

полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3: вся жирная рыба и морепродукты, растительные масла, орехи и семена;

железо: мясо, семечки, бобовые;

йод: водоросли, рыба, сардины, морепродукты, йодированная соль;

цинк: мясо, рыба, орехи;

витамины группы В (В6, В9, В12): субпродукты, рыба, яйца, молочная продукция, орехи и семечки, фрукты;

витамин А: печень, морковь;

витамин D: жирная рыба, скумбрия, тунец, яичный желток, лесные грибы.

"Глюкоза — главный поставщик энергии мозга. Но не все так здорово. Съев шоколадку или выпив фреш натощак, вы спровоцируете резкий скачок уровня глюкозы в крови, что приведёт к нейтрализации избытка сахара путём выброса инсулина. Эти регулярные качели сильно разрушают сосуды. А надо помнить, что причиной раннего развития деменции и общего снижения уровня интеллекта часто становятся проблемы с сосудами головного мозга. Недаром Альцгеймера уже называют сахарным диабетом 3 типа. Для качественной работы мозгу нужные сложные медленные углеводы: крупы с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновой хлеб", — предупреждает эксперт.

Цветная капуста, брокколи благодаря содержанию витамина К, лютеина, и витаминов группы В замедляют возрастное снижение когнитивных способностей. Зелёный чай и кофе.

Яйца. Холин, содержащийся в желтке, питает нейроны мозга. Достаточно съедать 1-2 яйца в день.

Молоко необходимо мозгу, поскольку глутатион, который недавно там был обнаружен, улучшает работу нейронов и позволяет сохранить рассудок до глубокого возраста.

Лимон способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек, профилактике переутомления и снятию стресса.

Топ специй для мозга

Куркума

Куркума снимает воспалительные процессы в тканях мозга, разрушая разрушать бензоат натрия, восстанавливает работу нейронов.

Гинкго билоба

Тонизирует, повышает активность нейронов, нормализует вегетативную регуляцию.

Женьшень

Его корень издревле применяется с целью улучшения работы мозга. Способствует повышению реакции, внимания и памяти.

Элеутерококк

Он усиливает иммунную защиту организма, мягко стимулирует нервную систему.

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