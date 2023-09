Your browser does not support the audio element.

Наш мозг — один из сложнейших компьютеров с тончайшими настройками, которые легко сбить. Чтобы поддержать и усилить когнитивный процесс, нужно обеспечить сбалансированное питание. И несмотря на то, что каждый человек уникален, есть базовые правила и продукты, нормализующие работу мозга. А также те, которые, наоборот, мешают ему. Персональные ограничения и пищевая чувствительность могут вызывать туман в голове, внутреннее воспаление.

Фото: "egg and milk choices" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.