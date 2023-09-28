Диетолог Пономарева назвала 4 привычки в питании, которые избавят вас от скачков сахара в крови

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог поделился ключевой привычкой питания, которая может помочь поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови в течение дня. Плохая выработка инсулина может привести к осложнениям диабета и увеличить риск высокого уровня сахара в крови. Однако правильное питание может помочь снизить этот риск.

Фото: openverse

Завтрак, который часто называют самым важным приемом пищи в течение дня, играет решающую роль в контроле уровня сахара в крови. Начинать день с хорошо сбалансированного приема пищи — один из самых эффективных инструментов контроля уровня сахара в крови. Пропуск завтрака может привести к нестабильному уровню сахара в крови, чрезмерному чувству голода и неправильному выбору продуктов питания, включая потребление простых углеводов, что может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови.

Исследования также подтверждают важность завтрака для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Исследование с участием здоровых мужчин показало, что у тех, кто пропустил завтрак, уровень глюкозы в крови был выше после обеда.

Чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови, диетолог рекомендует следующие варианты завтрака:

Продукты с высоким содержанием клетчатки: клетчатка не усваивается организмом и не повышает уровень сахара в крови. Выбирайте цельнозерновые продукты, такие как овес, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, а также фрукты, овощи и орехи.

Продукты, богатые белком: Белок может стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы. Включайте в свой завтрак такие продукты, как яйца, греческий йогурт и творог.

Полезные жиры: Включайте в свой завтрак полезные жиры из таких источников, как авокадо, орехи и семечки, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.

Фрукты с низким гликемическим индексом: Выбирайте фрукты с более низким гликемическим индексом, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые. Эти фрукты более постепенно высвобождают сахар в кровоток, предотвращая быстрые скачки уровня сахара в крови.

Сочетание углеводов, белков и жиров с клетчаткой в вашем завтраке может стать эффективным способом предотвратить дисбаланс сахара в крови и диабет.

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Как снизить сахар напитками