Три позы, по которым можно поставить диагноз: что говорят о вашем здоровье

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" ведущие обсудили три позы, которые могут свидетельствовать о состоянии здоровья человека.

Фото: openverse

Поза эмбриона

Поза, в которой человек скрючивается и поджимает колени к животу, может быть признаком острого панкреатита. Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что острая боль в эпигастрии, опоясывающая, может указывать на это состояние. Пациенту требуется госпитализация и срочная медицинская помощь.

Поза спящего сидя человека

Эта поза связана с сердечной недостаточностью и требует внимания кардиолога. Человеку приходится подкладывать под спину подушки, он испытывает затруднения с дыханием и не может спать в горизонтальном положении. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что больное сердце может несостоятельно перекачивать кровь, что приводит к отекам легких и одышке. Такие симптомы требуют обращения к врачу и обследования, чтобы разработать план лечения.

Поза просящего человека

Эта поза, характеризующаяся слегка согнутым телом и руками, может свидетельствовать о болезни Бехтерева. Это заболевание поражает позвоночник и делает его менее подвижным.

В конечной стадии позвоночник окостеневает и становится несгибаемым. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к ревматологу для ранней диагностики и предотвращения деформаций.

Подобные позы могут быть признаками серьезных заболеваний, поэтому важно обращаться к специалистам для диагностики и лечения.

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