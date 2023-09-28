Три позы, по которым можно поставить диагноз: что говорят о вашем здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" ведущие обсудили три позы, которые могут свидетельствовать о состоянии здоровья человека.
Поза, в которой человек скрючивается и поджимает колени к животу, может быть признаком острого панкреатита. Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что острая боль в эпигастрии, опоясывающая, может указывать на это состояние. Пациенту требуется госпитализация и срочная медицинская помощь.
Эта поза связана с сердечной недостаточностью и требует внимания кардиолога. Человеку приходится подкладывать под спину подушки, он испытывает затруднения с дыханием и не может спать в горизонтальном положении. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что больное сердце может несостоятельно перекачивать кровь, что приводит к отекам легких и одышке. Такие симптомы требуют обращения к врачу и обследования, чтобы разработать план лечения.
Эта поза, характеризующаяся слегка согнутым телом и руками, может свидетельствовать о болезни Бехтерева. Это заболевание поражает позвоночник и делает его менее подвижным.
В конечной стадии позвоночник окостеневает и становится несгибаемым. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к ревматологу для ранней диагностики и предотвращения деформаций.
Подобные позы могут быть признаками серьезных заболеваний, поэтому важно обращаться к специалистам для диагностики и лечения.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.