Американские учёные: дополнительные 3000 шагов в день снижают кровяное давление у пожилых

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько именно шагов в день необходимо проходить пожилым людям, чтобы снизить риск гипертонии, выяснили учёные из Университете штата Айова (США). Результаты исследования публикует Journal of Cardiovascular Development and Disease.

Фото: https://chgeharvard.org/wp-content/uploads/2023/03/brisk-walk.jpg

Участвующие в эксперименте люди в возрасте от 68 до 78 лет носили шагомер, регулярно замеряли давление при помощи тонометра и ежедневно записывали количество пройденных ими шагов.

До начала исследования все они проходили около четырёх тысяч шагов в день. Учёные добавили в ежедневную программу испытуемых ещё три тысячи шагов.

К концу эксперимента оказалось, что диастолическое и систолическое кровяное давление пожилых людей снизилось в среднем на четыре и семь пунктов соответственно. При приёме антигипертензивных препаратов наблюдается такой же уровень снижения давления.

Скорость ходьбы или её непрерывность значения не имеют. Важнее общее увеличение количества шагов, заключили авторы работы.

Ранее учёные из трёх стран впервые исследовали околосмертные переживания людей.

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