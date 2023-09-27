Токсиколог Кутушов: 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проживание в крупных городах часто подвергает жителей воздействию загрязнения воздуха, которое может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье органов дыхания. После пандемии коронавируса многие люди больше беспокоятся о состоянии своих легких, особенно учитывая потенциальное повреждение тканей. Вот некоторые привычки и практики, которые могут помочь защитить и улучшить работу дыхательной системы, как предлагает доктор Михаил Кутушов, токсиколог и кандидат медицинских наук:

Фото: openverse

Дыхательные упражнения: Выполняйте дыхательные упражнения, способствующие глубокому вдоху и выдоху. Эти упражнения помогают улучшить циркуляцию воздуха в легких.

Дыхание через ноздри: Практикуйте попеременное дыхание через ноздри, технику, которая включает в себя вдох через одну ноздрю и выдох через другую. Это не только помогает открыть легкие, но и может служить упражнением для снятия стресса. Старайтесь уделять этой практике не менее 15 минут в день.

Травяные чаи: Включите в свой ежедневный рацион травяные чаи, приготовленные из таких ингредиентов, как зверобой, шалфей и подорожник. Эти травы могут оказывать благотворное воздействие на здоровье органов дыхания.

Диета, богатая антиоксидантами: Включите в свой рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами. Регулярно употребляйте фрукты, овощи, орехи и зеленый чай. Антиоксиданты могут помочь защитить ваши легкие от окислительного стресса.

Ингаляция: Чтобы разжижить и очистить дыхательные пути от слизи, подумайте о проведении ингаляций. Особенно эффективным может быть вдыхание пара с добавлением физиологического раствора.

Эфирные масла: Используйте эфирные масла с противовоспалительными и противомикробными свойствами, такие как масло эвкалипта или чайного дерева. Эти масла можно использовать в диффузорах или наносить местно под руководством врача.

Свежий воздух: По возможности проводите время в местах с чистым, свежим воздухом. Избегайте пассивного курения и регулярно проветривайте свое жилое помещение, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в помещении.

Внедряя эти привычки в свою повседневную жизнь, вы можете предпринять шаги по защите и укреплению здоровья органов дыхания даже в условиях, отличающихся от идеального качеством воздуха.

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