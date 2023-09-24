Стоматолог напомнила правила употребления жвачки: после еды и не дольше 15 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова напомнила, когда и как долго можно жевать жевательную резинку.

Фото: openverse

По словам специалиста, жевать жевательную резинку нужно только в первые 15 минут после еды. Её задача — убрать остатки пищи и усилить слюноотделение для снижения риска развития кариеса.

Также жвачка убирает и зубной налёт, образовывающийся в течение дня, пишет Газета.Ru.

А вот о пагубном влиянии жвачки на пломбы беспокоиться не стоит, уверена стоматолог.

"Ту пломбу, которая без вторичного кариеса вокруг нее и правильно установлена, жевательная резинка никогда не выдернет. А если она выдернула эту пломбу, то это сигнал о том, что вам уже давно было пора прийти на прием к стоматологу", — объяснила Мелехова.

Жевательная резинка больше грозит пищеварительной системе, нежели зубам, считает эксперт. Так, если жевать её на голодный желудок, она раздражает слизистую желудка и ухудшает ситуацию с язвами и гастритами. А вот после еды жевать жвачку даже полезно.

"Если мы жуем жевательную резинку после еды, она также стимулирует выработку желудочного сока и ускоряет пищеварение", — добавила стоматолог.

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