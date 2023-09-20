Эксперт рассказала, почему опасно глотать жевательную резинку

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ситуация совсем не редкая, когда человек в ходе интенсивной тренировки случайно проглатывает жевательную резинку, С детьми это происходит повсеместно, так как они забываются и проглатывают столь вкусную резинку. Именно для детей и придумали миф о том, что проглоченная жвачка приклеивается к желудку и остается на веки вечные в животе человека. Как же обстоят дела на самом деле — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: openverse

Жевательная резинка состоит из каучуковой резиновой основы, ароматизаторов, подсластителей, консервантов и талька.

"Самый опасный момент в проглоченной жвачке — это то, что она попадет в трахею и наступит асфиксия. В этом случае, если вы стали свидетелем того, что человек задыхается, важно оперативно предпринять меры первой помощи, ведь скорая помощь в этом случае не успеет приехать. Встаньте за спину пострадавшего, обхватив его двумя руками под ребра. Ваши руки должны быть сцеплены (кулан одной руки должен быть обхвачен ладонью другой). Резкими сильными движениями надавливайте на живот в области между пупком и краем ребер. Повторите надавливание, пока дыхательные пути не освободятся и резинка не вылетит из гортани пострадавшего", — отмечает эксперт.

Если же жевательная резинка успешно прошла по пищеводу в желудок, то дальнейшая ее судьба предсказуема: после обработки различными ферментами желудка она попадет двенадцатиперстную кишку, пройдет тонкий и толстый кишечник, где смешается с каловыми массами и благополучно выйдет из организма через 8 часов. Никакого вмешательства медицинского специалиста, как правило, не требуется, резюмирует нутрициолог.

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