Эпидемиолог Денисяк заявил, что вакцина от гриппа действует от 6 до 9 месяцев

По словам Николая Денисяка, эпидемиолога Государственного медицинского учреждения "Дмитровская больница", вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить ежегодно, поскольку вакцина остается эффективной в течение периода от шести до девяти месяцев. Денисяк подчеркнул важность ежегодной вакцинации для предотвращения вспышек гриппа. Иммунитет обычно развивается в течение двух недель после вакцинации.
Денисяк также отметил, что медицинские работники работают над повышением уровня вакцинации путем формирования медицинских бригад по вакцинации, которые посещают различные места, такие как предприятия, организации, школы и детские сады, для введения вакцин.
По состоянию на текущий момент в Дмитровском районе Московской области 5% взрослого населения и 7% детского населения получили прививки в соответствии с планом.
Врач-инфекционист Николай Чекун ранее отмечал, что в сезоне гриппа 2023-2024 годов ожидается появление четырех новых штаммов гриппа, включая H1N1, H3N2 и два штамма вируса группы В. Эти штаммы связаны с такими симптомами, как высокая температура, внезапное начало заболевания, значительная интоксикация, за которой следует появление таких симптомов, как кашель, насморк и боль в горле.
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