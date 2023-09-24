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Эпидемиолог Денисяк заявил, что вакцина от гриппа действует от 6 до 9 месяцев

1:31
Здоровье

По словам Николая Денисяка, эпидемиолога Государственного медицинского учреждения "Дмитровская больница", вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить ежегодно, поскольку вакцина остается эффективной в течение периода от шести до девяти месяцев. Денисяк подчеркнул важность ежегодной вакцинации для предотвращения вспышек гриппа. Иммунитет обычно развивается в течение двух недель после вакцинации.

Эпидемиолог Денисяк заявил, что вакцина от гриппа действует от 6 до 9 месяцев
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Денисяк также отметил, что медицинские работники работают над повышением уровня вакцинации путем формирования медицинских бригад по вакцинации, которые посещают различные места, такие как предприятия, организации, школы и детские сады, для введения вакцин.

По состоянию на текущий момент в Дмитровском районе Московской области 5% взрослого населения и 7% детского населения получили прививки в соответствии с планом.

Врач-инфекционист Николай Чекун ранее отмечал, что в сезоне гриппа 2023-2024 годов ожидается появление четырех новых штаммов гриппа, включая H1N1, H3N2 и два штамма вируса группы В. Эти штаммы связаны с такими симптомами, как высокая температура, внезапное начало заболевания, значительная интоксикация, за которой следует появление таких симптомов, как кашель, насморк и боль в горле.

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Вакцинация против гриппа: зачем делать прививку, чем прививаться
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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