Врач Белова: изменение состояния губ могут указывать на опасные заболевания

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Александра Белова поделилась мнением о том, как изменения в состоянии губ могут свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе опасных:

Фото: openverse

Пневмония: Пневмония - это потенциально опасная для жизни инфекция, которая вызывает воспаление в легких, часто после вирусного заболевания, такого как простуда или грипп. По словам доктора Беловой, пневмония обычно начинается с таких симптомов, как лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и плохой аппетит. У детей может наблюдаться обезвоживание, которое может проявляться в сухости губ. Цианоз, синюшное изменение цвета губ, также может наблюдаться у молодых пациентов с пневмонией.

Рак: За последние два десятилетия наблюдается значительный рост заболеваемости раком полости рта, включая рак губ. Рак губ в первую очередь поражает кожу губ, часто появляясь на нижней губе. Такие факторы, как чрезмерное пребывание на солнце и курение, могут способствовать его развитию. Признаком рака губы может быть незаживающая язва на губе.

Синдром раздраженного кишечника (СРК): Исследования показывают, что люди с СРК могут испытывать проблемы со здоровьем полости рта, такие как угловой хейлит. Ангулярный хейлит проявляется в виде сухих красных пятен в уголках рта, сопровождающихся растрескиванием кожи. СРК - это расстройство пищеварительной системы, характеризующееся такими симптомами, как частая диарея, вздутие живота, судороги и запор. Угловой хейлит также может быть результатом дефицита витамина В2 или грибковой инфекции.

Важно отметить, что любые необычные изменения на губах должны быть незамедлительно оценены медицинским работником для определения основной причины и соответствующего лечения.

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