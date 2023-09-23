Врач Хомицкая назвала семь популярных ошибок при лечении артериальной гипертензии

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие совершают ошибки при лечении артериальной гипертонии. О них рассказала медицинский директор компании "Сервье" в России Юнона Хомицкая в беседе с "Российской газетой".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Нет немедленного эффекта

Многие препараты имеют накопительный эффект, и ожидать мгновенных результатов не всегда правильно. Пациентам важно доверять своим врачам и продолжать приём лекарств в соответствии с рекомендациями.

Вольное отношение к схеме лечения

"Пациенту необходимо чётко выполнять рекомендации врача: принимать лекарства в тех дозах, в которых они назначены, не менять дозировку произвольно без согласования с врачом, не пропускать приём препаратов", — отмечает Хомицкая.

Ошибки при измерении артериального давления

Не следует измерять артериальное давление (АД) непосредственно после физической активности, стресса, приёма пищи или курения, так как в таких ситуациях повышение АД является нормальной физиологической реакцией.

Измерять давление по десять раз в день

"Для диагностики и перед визитом к врачу достаточно измерять АД два раза в день: утром и вечером до приёма лекарств и пищи в течение семи дней (по крайней мере, в течение трёх дней с минимум двенадцатью измерениями)", — пояснила врач.

Также к ошибкам Хомицкая отнесла неправильную интерпретацию цифр АД и связанной с ними необходимости в терапии, прекращение употребления лекарств при возникновении нежелательных явлений, принятие препаратов только при высоком давлении.

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