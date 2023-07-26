Никто не застрахован от резких перепадов давления, особенно если такие проблемы уже возникали ранее. Терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, как помочь себе или близкому в такой ситуации.
У пациентов с гипертонией обычно всегда есть при себе лекарства. Они знают, когда и как принять их, а также как правильно себя вести и кого просить о помощи. Однако бывают случаи, когда давление резко подскакивает внезапно, а препараты не оказались под рукой. Доктор дал пять советов относительно того, как действовать в таких ситуациях.
Успокойтесь
Важно не паниковать, так как стресс и тревога могут усугубить проблему. Кардиолог советует переключить внимание, задумавшись о хорошем: о близких людях, семье, отдыхе, природе или животных.
Примите правильное положение
Для облегчения состояния можно сесть в кресло, на ступеньку или на высокий диван так, чтобы ноги находились в свешенном состоянии. Такое положение поможет перенаправить кровь из головы и туловища в нижние конечности. Важно, чтобы ноги не касались пола.
Обеспечьте приток свежего воздуха
Открытие форточки или включение системы охлаждения воздуха обеспечит поступление кислорода к головному мозгу.
Кардиолог объясняет, что головной мозг отекает при повышенном давлении, так как находится в замкнутом пространстве. Это может привести к общемозговой симптоматике, такой как тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, ухудшение зрения и дезориентация. Поэтому важно правильно дышать.
Также рекомендуется снять все тугие пояса, ремни и расстегнуть ворот рубашки, чтобы улучшить кровообращение и облегчить состояние.
Съешьте огурец
Можно съесть два-три овоща. Идеально, если близкие помогут нарезать салат из огурца, петрушки и сельдерея. Это отличный мочегонный коктейль, который поможет быстро вывести лишнюю жидкость и снизить давление.
Также арбуз обладает отличным мочегонным эффектом, который поможет улучшить состояние.
Выпейте зелёный чай
Употребление напитка может быть эффективным, но нужно быть осторожным и знать, как он влияет на ваш организм. У разных людей чай способен вызывать различные реакции. Поэтому рекомендуется провести небольшой эксперимент: измерить давление до и после употребления двух чашек напитка через 20 минут. Если давление понизится, то чай помогает снизить его.
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