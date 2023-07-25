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Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты

1:38
Здоровье

Российские врачи рассказали, что нужно знать о повышенном давлении, а также как его распознать и снизить. 

Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Специалисты отмечают, что нормальное артериальное давление считается в диапазоне 120-129/80-84 с разницей между верхним и нижним показателями не более 30-50 мм рт. ст. Опасные значения считаются, если давление повышается до 140-159/90-99 мм рт. ст. 

Врачи обращают внимание на то, что гипертония может привести к серьёзным последствиям для здоровья человека. Более того, в некоторых случаях она может быть летальной. Именно поэтому важно обращать внимание на симптомы, которые говорят о повышенном давлении, сообщает News.ru.

На повышенное давление указывают такие симптомы, как сильная головная боль, слабость, головокружение, покраснение лица, шум в ушах, учащённое сердцебиение, проблемы со зрением или ощущение тяжести в области сердца. При появлении таких признаков следует измерить давление.

Понизить давление могут помочь определённый продукты питания. В их число входят бананы, инжир, курага, томаты, картофель, орехи и семена. Также немаловажно вести правильный образ жизни, меньше нервничать и избегать вредных привычек, чтобы снизить риск развития гипертонии, подчёркивают медики. 

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Повышенное давление. Елена Малышева
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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