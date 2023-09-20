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Онколог заявил, что витамины группы D могут вызвать рак

1:44
Здоровье

Ученые из Швеции и Китая выявили, что витамин С может стимулировать активность раковых клеток. Профессор биохимии и онколог Вадим Покровский, руководящий кафедрой биохимии в РУДН, заявил, что некоторые другие витамины также могут способствовать росту опухолей. Эти результаты были опубликованы 20 сентября, в сообщении РИА "Федерал Пресс".

Онколог заявил, что витамины группы D могут вызвать рак
Фото: openverse

По мнению специалиста, не следует категорически отказываться от приема витаминных добавок, но важно тщательно следить за дозировкой.

"Витамин C, например, является естественным антиоксидантом, необходимым для процесса ангиогенеза, который важен для всего организма. Поэтому нельзя утверждать, что существует непосредственная связь между витамином C и раковыми клетками", — подчеркнул ученый.

Также отмечается, что фолиевая кислота, витамин В12, а также витамины A и D могут способствовать развитию раковых клеток. Ретиноевая кислота, биологически активная форма витамина A, играет роль сигнальной молекулы и может стимулировать экспрессию определенных генов, что может способствовать развитию рака.

"Что касается витамина B12 (кобаламина), здесь ситуация сложнее, но считается, что в некоторых случаях он может влиять на развитие рака", — пояснил онколог. Он подчеркнул, что витамины не представляют серьезной угрозы для организма, если придерживаться правильной дозировки. Однако при наличии генетической предрасположенности к онкологии или диагностированном заболевании следует избегать употребления витаминных добавок без предписания врача.

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Витамины при онкологии. Рак и витамины. Можно или нельзя? Мнение врача
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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