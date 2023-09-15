Учеными обнаружено, что ген Rasip1 тесно связан с созданием клеток крови: Возможный прорыв лечения лейкемии

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кровь давно является символом жизни и здоровья, поэтому может быть удивительным, что некоторые аспекты производства крови, то есть гемопоэз, остаются непонятыми. Одной из таких загадок является роль белка, называемого SOX17. Кровяные клетки образуются гемопоэтическими стволовыми клетками (ГСК), и кажется, что SOX17 важен для развития ГСК, потому что SOX17 выражается там, где ГСК впервые развиваются. Однако до сих пор остается неясным, что именно делает SOX17.

Фото: openverse.org

Теперь исследовательская группа в Токийском медико-стоматологическом университете (TMDU) раскрывает эту тайну, выяснив, что SOX17 нацеливается на ген под названием Rasip1. Чтобы оценить их научное достижение, нам сначала нужно узнать немного больше о SOX17 и происхождении крови.

SOX17 — это "транскрипционный фактор", особый тип белка, который регулирует активность генов и определяет, активны они в данный момент или нет. SOX17 выражается в скоплениях клеток в кровеносных сосудах, называемых дорсальной аортой; эти скопления, называемые "внутриаортальными гемопоэтическими клеточными скоплениями", именно здесь впервые развиваются ГСК у мышей, примерно на 10,5-мбриональном этапе. Исследователи ставили своей целью определить роль SOX17 в этих скоплениях.

Чтобы исследовать потенциальные цели SOX17, команда провела анализ РНК-секвенирования, чтобы определить, какие гены активированы в двух очень схожих популяциях клеток: одной с экспрессией SOX17 и другой без нее.

Один ген, который выделялся во время анализа РНК-секвенирования, был Rasip1. Этот ген известен как регулятор в сосудистых клетках, которые образуют стенки кровеносных сосудов."

Герел Мелиг:

Исследовательская группа затем более подробно изучила Rasip1. Они показали, что SOX17 связывается с активным элементом гена Rasip1, чтобы активировать его, и затем проанализировали последствия как подавления, так и избыточной активности этого гена. Подавление Rasip1 и последующая потеря активности привели к уменьшению скоплений клеток с гематопоэтической активностью, в то время как избыточная активность Rasip1 увеличила гематопоэтическую активность.

"Мы предложили модель ранней гемопоэза, в которой SOX17 индуцирует экспрессию Rasip1, что приводит к развитию ГСК и связанной с ними гемопоэтической активности во внутриаортальных гематопоэтических клеточных скоплениях", — говорит Тэцуя Тага.

Это исследование расширяет понимание ранних этапов гемопоэза. Этот процесс, формирующий все клеточные компоненты крови, происходит не только во время эмбрионального развития, но и во взрослом возрасте, обеспечивая образование и пополнение кровяных клеток в организме. Глубокое понимание механизмов и молекул, участвующих в этом процессе, усилит наши знания о механизмах, лежащих в основе расстройств и раковых заболеваний крови.

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