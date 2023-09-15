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Учеными обнаружено, что ген Rasip1 тесно связан с созданием клеток крови: Возможный прорыв лечения лейкемии

3:28
Здоровье

Кровь давно является символом жизни и здоровья, поэтому может быть удивительным, что некоторые аспекты производства крови, то есть гемопоэз, остаются непонятыми. Одной из таких загадок является роль белка, называемого SOX17. Кровяные клетки образуются гемопоэтическими стволовыми клетками (ГСК), и кажется, что SOX17 важен для развития ГСК, потому что SOX17 выражается там, где ГСК впервые развиваются. Однако до сих пор остается неясным, что именно делает SOX17.

Учеными обнаружено, что ген Rasip1 тесно связан с созданием клеток крови: Возможный прорыв лечения лейкемии
Фото: openverse.org

Теперь исследовательская группа в Токийском медико-стоматологическом университете (TMDU) раскрывает эту тайну, выяснив, что SOX17 нацеливается на ген под названием Rasip1. Чтобы оценить их научное достижение, нам сначала нужно узнать немного больше о SOX17 и происхождении крови.

SOX17 — это "транскрипционный фактор", особый тип белка, который регулирует активность генов и определяет, активны они в данный момент или нет. SOX17 выражается в скоплениях клеток в кровеносных сосудах, называемых дорсальной аортой; эти скопления, называемые "внутриаортальными гемопоэтическими клеточными скоплениями", именно здесь впервые развиваются ГСК у мышей, примерно на 10,5-мбриональном этапе. Исследователи ставили своей целью определить роль SOX17 в этих скоплениях.

Чтобы исследовать потенциальные цели SOX17, команда провела анализ РНК-секвенирования, чтобы определить, какие гены активированы в двух очень схожих популяциях клеток: одной с экспрессией SOX17 и другой без нее.

Один ген, который выделялся во время анализа РНК-секвенирования, был Rasip1. Этот ген известен как регулятор в сосудистых клетках, которые образуют стенки кровеносных сосудов."

Герел Мелиг:

Исследовательская группа затем более подробно изучила Rasip1. Они показали, что SOX17 связывается с активным элементом гена Rasip1, чтобы активировать его, и затем проанализировали последствия как подавления, так и избыточной активности этого гена. Подавление Rasip1 и последующая потеря активности привели к уменьшению скоплений клеток с гематопоэтической активностью, в то время как избыточная активность Rasip1 увеличила гематопоэтическую активность.

"Мы предложили модель ранней гемопоэза, в которой SOX17 индуцирует экспрессию Rasip1, что приводит к развитию ГСК и связанной с ними гемопоэтической активности во внутриаортальных гематопоэтических клеточных скоплениях", — говорит Тэцуя Тага.

Это исследование расширяет понимание ранних этапов гемопоэза. Этот процесс, формирующий все клеточные компоненты крови, происходит не только во время эмбрионального развития, но и во взрослом возрасте, обеспечивая образование и пополнение кровяных клеток в организме. Глубокое понимание механизмов и молекул, участвующих в этом процессе, усилит наши знания о механизмах, лежащих в основе расстройств и раковых заболеваний крови.

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Можно ли вылечить лейкоз: как излечиться при раке крови
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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