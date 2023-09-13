Педиатр посоветовала дробное питьё при диарее у детей

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время диареи ребёнок вместе с жидкостью теряет большое количество важных солей и электролитов. В результате его организм страдает от обезвоживания, рассказала педиатр "Теледоктор24" Дарья Бакшутова.

Фото: openverse

Врач напомнила, что самое главное при диарее — чаще давать ребёнку пить, однако делать это нужно небольшими порциями.

"Первая помощь, которую должны оказать родители, — это своевременное дробное питье. Почему именно дробное? Диарея может сопровождаться рвотой, поэтому восполнение водных потерь должно производиться постепенно, небольшими глотками и с соблюдением интервалов (пять-десять минут)", — объяснила Бакшутова, слова которой приводит Газета.Ru.

Также нужно давать малышу солевые растворы для оральной регидратации, такие как "Хумана Электролит" или "Регидрон".

Жидкость же давать заболевшему нужно понемногу, следя, чтобы он пил маленькими глотками.

Питание во время диареи должно быть лёгким, щадящим. Подойдут нежирные супы, каши на воде. Хорошо давать сухари. Когда ребёнку станет лучше, можно угостить его печёными яблоками, и уже потом понемногу добавлять в меню привычные продукты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Понос - Доктор Комаровский