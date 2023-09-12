Японские медики провели обширное исследование и пришли к выводу, что дисбаланс между углеводами и жирами может сократить продолжительность жизни. Эти результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.
В рамках данного исследования проанализированы данные о приблизительно 35 тысячах мужчин и около 46 тысячах женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Учёные обнаружили, что недостаточное потребление углеводов у мужчин связано с повышенным риском развития рака.
"Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов. Тип углеводов неважен. То есть они ели мало углеводов", — прокомментировала выводы медиков в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
Кроме того, исследование японских учёных выявило, что у мужчин, потреблявших избыточное количество жиров (более 35% от общей энергии), была более высокая смертность от рака. Тем не менее низкое потребление ненасыщенных жиров (которые считаются полезными) также представляло опасность.
"Авторы исследования сделали понятный вывод — всё-таки в питании нужен баланс", — отметила Павлова.
Она подчеркнула, что в рационе должны быть и жиры, и углеводы в необходимых пропорциях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.