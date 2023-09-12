Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Шокур опровергла миф, что летом можно запастись витаминами на год вперед
МЧС опубликовало видео с места экстренной посадки самолёта под Новосибирском
Марочко: под Красным Лиманом боевики "Азова"* угрожают расправой военным ВСУ
"Аэрофлот" в декабре начнет полеты на остров Маврикий
Глава "Росатома" Лихачёв заявил о массовой атаке дронов ВСУ на Энергодар
Свердловский бизнесмен выкинул в мусорный бак более шести миллионов рублей
Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля
В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед
Клупов: НАТО смирилось с потерей Украины и готовится к войне в Восточной Европе

В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака

1:33
Здоровье

Японские медики провели обширное исследование и пришли к выводу, что дисбаланс между углеводами и жирами может сократить продолжительность жизни. Эти результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках данного исследования проанализированы данные о приблизительно 35 тысячах мужчин и около 46 тысячах женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Учёные обнаружили, что недостаточное потребление углеводов у мужчин связано с повышенным риском развития рака.

"Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов. Тип углеводов неважен. То есть они ели мало углеводов", — прокомментировала выводы медиков в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Кроме того, исследование японских учёных выявило, что у мужчин, потреблявших избыточное количество жиров (более 35% от общей энергии), была более высокая смертность от рака. Тем не менее низкое потребление ненасыщенных жиров (которые считаются полезными) также представляло опасность.

"Авторы исследования сделали понятный вывод — всё-таки в питании нужен баланс", — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что в рационе должны быть и жиры, и углеводы в необходимых пропорциях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей

В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев
Скончалась выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Скуратова
В США процитировали дедушку Путина: "Бей гадов!"
Рассекречены документы: США всегда "кидали" РФ, считая её страной-слабаком
Рассекречены документы: США всегда "кидали" РФ, считая её страной-слабаком
Последние материалы
Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля
В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака
В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед
Клупов: НАТО смирилось с потерей Украины и готовится к войне в Восточной Европе
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил его на пшеничное поле
Приёмный отец Милохина заявил, что блогера вряд ли смогут призвать в армию
Врач-инфекционист Неронов: синдром хронической усталости может возникать из-за вирусов
Врач Афонина: дефицит веса может привести к бесплодию и депрессии
Марков: если в зоне СВО появятся добровольцы из КНДР, НАТО вступит в конфликт
Марочко: на Купянском направлении в радиоперехватах звучит английская и польская речь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников