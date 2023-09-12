В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские медики провели обширное исследование и пришли к выводу, что дисбаланс между углеводами и жирами может сократить продолжительность жизни. Эти результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках данного исследования проанализированы данные о приблизительно 35 тысячах мужчин и около 46 тысячах женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Учёные обнаружили, что недостаточное потребление углеводов у мужчин связано с повышенным риском развития рака.

"Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов. Тип углеводов неважен. То есть они ели мало углеводов", — прокомментировала выводы медиков в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Кроме того, исследование японских учёных выявило, что у мужчин, потреблявших избыточное количество жиров (более 35% от общей энергии), была более высокая смертность от рака. Тем не менее низкое потребление ненасыщенных жиров (которые считаются полезными) также представляло опасность.

"Авторы исследования сделали понятный вывод — всё-таки в питании нужен баланс", — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что в рационе должны быть и жиры, и углеводы в необходимых пропорциях.

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