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Ирина Гусакова

Диетолог: "Дефицит калорий создают за счёт углеводов и жиров, а не белков"

2:48
Здоровье » Здоровье и профилактика

При подсчёте калорий мы опираемся на потребляемое количество белков, жиров и углеводов. Именно они считаются источником питательных веществ и энергетического баланса. Существует минимальное количество калорий, которое необходимо для обеспечения всех функций организма. Средняя суточная норма для взрослого человека — 2000 ккал. Распределяются нутриенты таким образом: 40% жиров, 20% белков и 40% углеводов. О том, как вести расчёт БЖУ, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова.

Диетолог: "Дефицит калорий создают за счёт углеводов и жиров, а не белков"

Точно рассчитать собственную норму можно по формуле:

  ВЕС — 110 = норма тела  
Белки: 1,5-2 г на норму тела   1 г белков = 4 ккал
Жиры: 1 г на норму тела   1 г жиров = 9 ккал
Углеводы: 2 г на норму тела (при похудении); 5 г на норму тела (при наборе веса)   1 г углеводов = 4 ккал

Также стоит учитывать:

  • рост,
  • возраст,
  • тип телосложения,
  • биометрические показатели организма,
  • образ жизни.

Перед составлением рациона питания дополнительно необходимо сдать биохимические анализы. Если есть недостаток одного из нутриентов, необходимо восполнить его количество согласно лабораторным исследованиям.

При увеличении физической активности пропорционально увеличивается суточный калораж. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Дефицит калорий (не более 20% от суточной нормы) допускается только при сбалансированном и регулярном режиме питания под наблюдением диетолога. Дефицит калорий правильнее всего создавать за счёт углеводов и жиров, а не белка. Вес будет снижаться медленно, но и результат останется надолго. Дефицит калорий 20-40% от суточного потребления даст быстрый результат, но и шанс того, что вес вернется к прежним показателям, также велик. 

Почему держится вес?

Безопасная потеря веса составляет не более 0,5-1 кг в неделю с учётом потери жидкости. 

Если масса тела при похудении не снижается в течение 4 недель, это самый очевидный признак, что был нарушен обмен веществ. Любые нововведения и ограничения организм воспринимает как угрозу выживания и хочет сохранить все ресурсы. В этом случае необходимо увеличить на 0,5 г суточное потребление белков, жиров и углеводов и питаться в этом режиме не менее 4 дней, а после — вернуться в режим. 

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Диета. Как похудеть за неделю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы похудение
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