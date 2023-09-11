По словам психотерапевта, психиатра-нарколога, главного врача клиники "АлкоСпас" Александра Поликарпова, безопасных доз алкоголя в принципе не бывает.
Даже малые дозы спиртного способствуют возникновению зависимости. Алкоголь поднимает настроение, и по мере привыкания к этому состоянию дозу напитка приходится повышать.
Следствием употребления алкоголя является не только зависимость, но и огромный вред для организма, пишет Газета.Ru.
"Многочисленные исследования доказали, что алкоголь повышает нагрузку на сосуды и сердце. Также употребление алкоголя связано с многими видами рака: печени, груди, кишечника, легких, почек", — сказал врач.
Нарколог подчеркнул, что для организма одинаково вредно и пить постоянно, и напиться всего один раз.
Также Поликарпов развеял миф о пользе вина. Он объяснил, что антиоксидантные свойства вина, которым оно обязано веществу, убиваются даже совсем небольшими дозами этанола. Именно поэтому пользу приносит исключительно безалкогольное вино, добавил врач.
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