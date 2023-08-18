Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему не следует смешивать кофеин с алкоголем.
Медик рассказала, что кофеин и алкоголь достаточно сильно воздействуют на нервную систему человека.
"В случае злоупотребления тем и другим может ухудшиться самочувствие или даже обостриться какие-то хронические заболевания, например", — объяснила Чернышова.
Нутрициолог отметила, что алкоголь это нейротропный яд.
"Это яд, воздействующий на нервную систему, он вреден как с кофеином, так и без кофеина, в любом случае, он не полезен. И, возможно, что их при их совместном действии их негативный эффект и того, и другого усилится. То есть нужно осмотрительно подходить к употреблению таких сильно действующих веществ", — рассказала врач.
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