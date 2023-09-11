Педиатр Татаркина предупредила об опасности некоторых лекарств для детей

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лекарства могут оказать серьезное негативное воздействие на организм ребенка, предупреждает врач-педиатр Ольга Татаркина. Важно быть особенно осторожными при использовании препаратов, таких как аспирин и некоторых антибиотиков, уточняют "Известия".

Фото: https://search.creativecommons.org/

Ольга Татаркина подчеркивает, что детям до 8 лет абсолютно запрещено принимать антибиотики из группы тетрациклинов, так как эти лекарства могут замедлить процесс формирования костной ткани, что в конечном итоге может привести к замедлению роста и повреждению зубной эмали у ребенка.

Следует быть особенно осторожными и ограничивать применение антибиотиков из группы аминогликозидов у детей до 14 лет, используя их только при крайней необходимости, так как эти препараты, если принимаются системно, могут повредить слух ребенка.

Даже широко известный и распространенный аспирин может представлять угрозу для здоровья детей. Принимая его до 16 лет, ребенок может столкнуться с серьезным повреждением печени и, в конечном итоге, с нарушением ткани головного мозга, что называется синдромом Рея, предостерегает педиатр.

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