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Педиатр Татаркина предупредила об опасности некоторых лекарств для детей

1:13
Здоровье

Лекарства могут оказать серьезное негативное воздействие на организм ребенка, предупреждает врач-педиатр Ольга Татаркина. Важно быть особенно осторожными при использовании препаратов, таких как аспирин и некоторых антибиотиков, уточняют "Известия".

Педиатр Татаркина предупредила об опасности некоторых лекарств для детей
Фото: https://search.creativecommons.org/

Ольга Татаркина подчеркивает, что детям до 8 лет абсолютно запрещено принимать антибиотики из группы тетрациклинов, так как эти лекарства могут замедлить процесс формирования костной ткани, что в конечном итоге может привести к замедлению роста и повреждению зубной эмали у ребенка.

Следует быть особенно осторожными и ограничивать применение антибиотиков из группы аминогликозидов у детей до 14 лет, используя их только при крайней необходимости, так как эти препараты, если принимаются системно, могут повредить слух ребенка.

Даже широко известный и распространенный аспирин может представлять угрозу для здоровья детей. Принимая его до 16 лет, ребенок может столкнуться с серьезным повреждением печени и, в конечном итоге, с нарушением ткани головного мозга, что называется синдромом Рея, предостерегает педиатр.

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Прием педиатра
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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