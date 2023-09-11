Психолог из США Бонн назвал причины интереса людей к маньякам и серийным убийцам

4:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы упоминаете имя известных реальных хищников, таких как Джек-Потрошитель, Деннис Рейдер или Тед Банди, в разговоре с незнакомыми людьми, становится ясно, что серийные убийцы — это горячая тема. Банди и подобные ему фигуры даже стали иконами поп-культуры, или, как я их называю, "знаменитыми монстрами", с 1970-х годов. Удивительно, ныне существует неделя серийных убийц , аналогичная ежегодной неделе акул, которую отмечает телеканал Discovery TV Network. Разобрать данную тему решил Скотт А. Бонн.

Фото: openverse.org

Некоторые люди становятся радостными, обсуждая серийных убийц. Почему так происходит? Может быть, некоторые из нас испытывают влечение к серийным убийцам по той же причине, по которой многие из нас с интересом смотрят на катастрофическое дорожное происшествие, неожиданно произошедшее на трассе?

Во многом Скотт считает, что серийные убийцы для взрослых то же, что и монстры в фильмах для детей — то есть, страшное развлечение! Серийные убийцы имеют внутреннее привлекательное воздействие на публику, подобное монстрам в фильмах, потому что они вызывают адреналиновый удар. Следовательно, их рассказы о зверствах в новостях и развлекательных средствах почти как наркотик. Однако удовольствие, которое взрослый получает от наблюдения за серийными убийцами, может быть трудно признать, и даже вызывать чувства вины. Исследования по этой теме показали, что многие люди, увлеченные серийными убийцами, называют свой интерес "грешным удовольствием".

Среднестатистический человек, обладающий нормальным спектром эмоций, таких как любовь, стыд, жалость и участие, не может понять механизмы патологического разума, который заставляет похищать, пытать, насиловать, убивать, заниматься некрофилией и иногда даже употреблять в пищу другого человека. Непонимание такого поведения заставляет людей стремиться понять, почему серийные убийцы совершают такое над другими, часто над незнакомцами.

Таким образом, серийные убийцы обращаются к самому основному и мощному инстинкту в каждом из нас — к выживанию. Полное пренебрежение к жизни и страданиям других, демонстрируемое серийными убийцами, обостряет наше чувство человечности и заставляет нас задуматься о нашей безопасности.

Исследование этой темы показало, что публика увлечена серийными убийцами по нескольким взаимосвязанным причинам:

Во-первых, убийцы и их преступления экзотичны и завлекательны для людей, подобно дорожным авариям и природным бедствиям. Серийные убийцы настолько переполнены в своей жестокости и настолько, казалось бы, неестественны в своем поведении, что люди следят к ним из-за интенсивного любопытства.

Во-вторых, серийные убийцы обычно убивают случайно, выбирая жертв на основе личного привлечения или случайных возможностей, представленных перед ними. Этот фактор делает кого угодно потенциальной жертвой, даже если шансы когда-либо встретить их примерно такие же, как и шансы быть атакованным акулой большого белого.

В-третьих, серийные убийцы проявляются продуктивными и неудержимыми, убивая много людей в течение многих лет, вместо убийства одного человека в одном импульсивном акте, что является типичным шаблоном убийства в США.

В-четвертых, интерес публики к серийным убийцам связан с горячим желанием и мощной потребностью понять, почему кто-то вроде Даммера совершал такие отвратительные вещи над невинными людьми. Возможно, на подсознательном уровне люди верят, что если они каким-то образом смогут понять мотивы и желания, то он и его подобные перестанут быть такими ужасными.

В-пятых, подобные Даммеру, Банди и Гейси дают публике возможность посмотреть в зеркало и увидеть свои собственные зловещие мысли, фантазии и желания. Люди могут сказать:

"Я ненавижу своего начальника, хочу убить его", но на самом деле они этого не делают. Банди, Гейси и компания, напротив, действительно это делают! Это заставляет людей задуматься о том, что они могли бы сделать сами при экстремальных обстоятельствах.

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СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ | Психология маньяка: как маньяки выбирают жертву | Мотивы серийного убийцы