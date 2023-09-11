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Врач-эндокринолог Павлова рассказала, что лежать после обеда категорически нельзя

1:29
Здоровье

На первый взгляд безобидная привычка полежать после обеда может стать источником развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Об этом сообщила в своём telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Врач настоятельно рекомендует избегать сна сразу после еды.

Врач-эндокринолог Павлова рассказала, что лежать после обеда категорически нельзя
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Лежать после обеда категорически нельзя. Таким образом мы провоцируем очень неприятную штуку, как грыжу пищеводного отверстия диафрагмы", — подчеркнула Павлова.

Изжога, отрыжка, икота, рвота, боль за грудиной могут указывать на гружу. Другие симптомы включают в себя тахикардию, боли в области сердца, одышку, кашель, посинение кожи после еды (цианоз) и дисфагию (затруднённое глотание, когда пища начинает двигаться в обратном направлении).

По словам доктора, при грыже пищеводного отверстия часто страдает также соседний блуждающий нерв, что может скрывать разнообразные неприятные ощущения, включая предобморочное состояние и ощущение остановки сердца.

С годами получить грыжу становится всё проще, поскольку с возрастом клетки организма теряют свою эластичность.

В связи с этим медицинский специалист рекомендует тем, кто жаждет отдыха после обеда, просто посидеть вместо того, чтобы ложиться. По мнению Павловой, можно ложиться спать примерно через два с половиной часа после приёма пищи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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