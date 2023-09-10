Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова и доктор медицинских наук Наталья Калинина выразила обеспокоенность ранним началом сезона ОРВИ в России, считая это признаком недостаточной иммунной защиты населения после пандемии CoViD-19.
Она отметила, что иммунная система не приобрела существенного опыта в борьбе с вирусами, так как интерферон, который играет важную роль в борьбе с CoViD-19, был исчерпан даже до пандемии. Это может объяснить появление заболевших людей, которые перенесли CoViD-19.
Тем не менее, Калинина считает, что эпидемический сезон в России будет легким благодаря многочисленным механизмам усиления иммунной защиты и осторожности населения после прошлых событий, связанных с CoViD-19.
Эпидемиолог Александр Горелов также подчеркнул, что рост заболеваемости CoViD-19 в данной ситуации считается нормальным и что вирус теперь рассматривается как классическое сезонное респираторное заболевание.
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