Эксперт предупредил, что холодные руки и ноги могут свидетельствовать о раке

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Будущие холода могут сделать определенные симптомы рака более заметными, предупредил медицинский специалист.

Фото: Openverse

Медицинский специалист объясняет, что у людей, страдающих серьезными заболеваниями, часто возникает повышенная чувствительность к холоду.

Это может проявиться в неприятных симптомах, таких как холодовая дизестезия, которая затрагивает конечности — руки и ноги. Люди, страдающие раком и имеющие нарушения в поддержании нормальной температуры тела, могут ощущать холод в пальцах рук и ног, в то время как другие чувствуют себя комфортно, пояснил врач.

Это неприятное ощущение также может возникнуть у больных раком, проходящих химиотерапию, так как лечение повышает чувствительность к холоду.

Несмотря на беспокойство, вызванное ощущениями холода в руках и ногах, эти предупреждающие сигналы также могут указывать на множество неопасных проблем.

Поскольку это далеко не все возможные симптомы рака, мы рекомендуем обратиться к врачу, если у вас появятся серьезные изменения в состоянии вашего тела или самочувствии, особенно если они продолжаются или усиливаются со временем.

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