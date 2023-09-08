Врач-гастроэнтеролог Лебедева: манная карша разрушает организм не хуже сахара

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева разъяснила, почему каша с молоком не является наилучшим выбором для завтрака. Об этом она рассказала в своём telegram-канале.

Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Популярная манная каша, которой питались многие поколения детей, ранее использовалась активно, так как в тот момент не существовало сбалансированных питательных смесей, утверждает врач. Многие продолжают её употреблять, так как привыкли к ней.

С точки зрения гастроэнтеролога, манка, по сути, является побочным продуктом, оставшимся после производства пшеничной муки. Эта крупа почти не содержит витаминов и минералов, указывает специалист.

Важно отметить, что манка содержит глютен, и поэтому она не подходит для людей с непереносимостью этого элемента и при наличии аутоиммунных заболеваний. Кроме того, манная каша бедна клетчаткой и состоит на 85% из быстрых углеводов. Медики часто сравнивают её сахаром или белой мукой. Эти продукты не обеспечивают организм питательными веществами, но способствуют повышению уровня глюкозы в крови и развитию сахарного диабета.

Имея высокий гликемический индекс и большую калорийность, манная каша считается наиболее вредной для здоровья среди всех видов круп, согласно мнению медицинских специалистов.

Особенно следует остерегаться каш на молоке.

"Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно ещё больше", — подчеркнула Лебедева.

Она добавила, что низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жира предпочтительны на завтрак.

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