Врач Гадзиян: консервированная пища на завтрак провоцирует рак кишечника

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто для того, чтобы быстро приготовить завтрак и не тратить много времени, люди предпочитают употреблять консервированные продукты. Такая практика особенно популярна в тёплое время года, например, в дачный сезон.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем telegram-канале предупредил любителей мясных и рыбных консервов о потенциальной опасности таких продуктов. По мнению врача, в них нет "живых и полезных" элементов.

Доктор также отметил, что потребление консервированной пищи может увеличить риск нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

"А многие консерванты — это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", — пишет Гадзиян.

По его мнению, ситуацию ухудшает употребление вместе с этой едой белого хлеба и сладостей, содержащих маргарин и сахар.

Согласно врачу, это приводит к "серьёзному нанесению вреда организму, что впоследствии может привести к ожирению, сердечным и онкологическим заболеваниям".

Кроме того, врач не рекомендует употребление сухих завтраков.

"В них присутствует большое количество рафинированных злаков, сахара и химических добавок. Чтобы не говорили в рекламе, такие завтраки полезными не являются", — заключил специалист.

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