Дерматовенеролог рассказала о способе продлить здоровье и гладкость кожи

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог Наталия Сирмайс назвала средство, помогающее сохранить кожу молодой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснила, что важным компонентом увлажнения кожи является мочевина, которая помогает избавиться от сухости кожи.

По словам врача, мочевина смягчает и разглаживает кожу, отшелушивая отмерший слой кожи.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова оценила народные методы лечения ожогов.

Медик рекомендует применять мочевину при псориазе, экземе и диабетических повреждениях. Поможет данный компонент и при сухости пяток и локтей.

"На кожу лица наносят средства с 1-5% мочевиной (в некоторых случаях при очень сухой коже лица — 10 процентов и избегая кожи вокруг глаз);

Для тела наносят 10-15%", — цитирует слова дематовенеролога "Вечерняя Москва".

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Мочевина для увлажнения очень сухой кожи