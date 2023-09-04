Диетолог заявила, что чеснок нормализует давление и снижает холестерин

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Екатерина Майорова отметила, что чеснок способствует уменьшению вязкости крови и считает его одним из наиболее полезных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Фото: Wikipedia

Эксперт посоветовала пациентам с проблемами с сердцем принимать во внимание положительные свойства чеснока, так как он способен снижать вязкость крови более безопасно, чем аспирин.

Кроме того, чеснок способствует стабилизации артериального давления и уменьшает риск возникновения инфаркта благодаря содержанию фитонцидов, которые способствуют увеличению уровня серотонина. И это еще не все: чеснок помогает организму избавляться от токсинов и уменьшает нагрузку на печень, играя важную роль в ее очищении.

Тем не менее, Майорова предупреждает о необходимости умеренно потреблять чеснок. Например, при наличии ожирения следует ограничивать его употребление, так как он может стимулировать аппетит. Также важно учитывать, что чеснок не рекомендуется людям с гастритом или язвенной болезнью.

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