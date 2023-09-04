Стоматолог Адмакин сообщил, какими продуктами лучше чистить и укреплять зубы

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как пища влияет на улыбку и зубы, рассказывает врач-стоматолог Олег Адмакин из России. Он поделился списком продуктов, которые способствуют механической очистке зубов, их укреплению и снижению риска кариеса.

Фото: openverse.org

Согласно Олегу Адмакину, твердые овощи и фрукты оказывают положительное воздействие на зубы. Они механически удаляют налет с эмали, что уменьшает риск кариеса. К таким продуктам в первую очередь относятся яблоки и морковь. Кроме того, они богаты природным ксилитом, который укрепляет защитные функции зубов.

Еще одной группой полезных продуктов для зубов являются виноград, груши, сливы и абрикосы. Они содержат сорбит, который увеличивает буферную способность слюны и способствует самоочищению зубов.

Олег Адмакин также отметил, что натуральное какао может снизить риск кариеса благодаря содержанию фенольного соединения растительного происхождения, такого как танин, который уменьшает жизнеспособность бактерий на зубах.

Несмотря на рекомендации стоматологов избегать сладостей, многие не могут устоять перед соблазном. Однако врач Адмакин советует употреблять после сладкого продукты, богатые кальцием, магнием и фтором, такие как орехи, фасоль и творог. И не забывать чистить зубы не менее трех раз в день, используя зубную нить, ирригатор и скребок для языка.

Для более эффективной техники чистки зубов также рекомендуется использовать индикатор зубного налета и делать двухчасовые перерывы между приемами пищи для восстановления буферной способности слюны, добавил стоматолог.

Адмакин также подчеркнул важность регулярного посещения врача для профессиональной гигиенической обработки зубов у пациентов с брекетами, помимо ежедневной самостоятельной гигиенической процедуры. Это следует делать не реже двух раз в год.

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