Кардиолог Анна Кореневич рассказала об основной ошибке большинства пациентов, которая отнимает годы жизни у здоровых людей.
По словам доктора, главная причина болезней сердца и сосудов, и, как следствие, преждевременных смертей, это повторяющиеся стрессовые ситуации.
"Можно много говорить о стрессе, как о причине болезней и смерти, но большинство людей это воспринимают как что-то, на что невозможно повлиять", — написала кардиолог в своём Telegram-канале.
Люди объясняют свои стрессы тревожностью, повышенной ответственностью, чувствительностью, сложным характером и успокаиваются, продолжая и дальше принимать всё "близко к сердцу", заключила специалист.
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