Терапевт Кондрахин призвал прятаться от жары, чтобы не было теплового стресса

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна из причин теплового стресса — то, что при окружающей температуре выше 30 градусов тепло не рассеивается, организму становится некомфортно, и он начинает бороться. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с РБК.

Фото: https://tailormadehealth.com/

Человек в итоге пребывает в постоянном избыточном, неприятном состоянии, облегчения которого никак не происходит, отметил доктор.

По словам специалиста, есть простой способ облегчить его — уйти либо в тень, либо в какое-нибудь пространство, где можно отдохнуть от жары.

Врач-кардиолог Амина Платунова добавила, что тепловой стресс (перегрев организма) приводит к обезвоживанию и нарушению ионного обмена. У человека может появиться плохое самочувствие — тошнота, рвота, слабость, головокружение, спутанность сознания, сильные головные боли и другие симптомы.

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