Терапевт перечислила болезни, которые обостряются в осенний период

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие болезни дают о себе знать осенью.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик рассказала, что люди старше 50-ти лет испытывают проблемы с суставами в сырую и дождливую погоду. Метеозависимые люди, по словам терапевта, осто реагируют на смену погоды. Они страдают ломотой в теле.

Ранее врач-невролог Галина Калмыкова объяснила, как пережить неблагоприятный погодный период людям с метеочувствительностью.

Чернышова объяснила, что в осенний период нередко обостряются язвенные болезни.

"Увеличивается число простуд, из-за чего люди с хроническими лёгочными заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия, — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Терапевт рассказала, что на осень приходится и обострение психических заболеваний.

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