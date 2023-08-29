Врач-невролог Галина Калмыкова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как спастись от сусудистых катастроф в неблагоприятных погодных условиях людям с метеочувствительностью.
Медик объяснила, что все люди по-разному реагируют на погодные условия.
"Это связано с метеочувствительностью, с типом вегетативной нервной системы", — объяснила врач.
Калмыкова рассказала, что инфаркты и инсульты имеют разные причины.
"Среди них и врожденные заболевания, и пороки развития сосудов, и генетическая патология", — перечислила врач.
Невролог посоветовала метеочувствительным людям и людям, находящимся в группе риска, беречь себя.
"Нужно соблюдать правила жизни: не перегружаться, вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, правильно питаться, давать адекватную себе нагрузку и психоэмоциональную, и физическую", — порекомендовала медик.
Ранее палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках.
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