Врач-невролог рассказала, как людям с метеочувствительностью пережить неблагоприятный погодный период

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Галина Калмыкова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как спастись от сусудистых катастроф в неблагоприятных погодных условиях людям с метеочувствительностью.

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Медик объяснила, что все люди по-разному реагируют на погодные условия.

"Это связано с метеочувствительностью, с типом вегетативной нервной системы", — объяснила врач.

Калмыкова рассказала, что инфаркты и инсульты имеют разные причины.

"Среди них и врожденные заболевания, и пороки развития сосудов, и генетическая патология", — перечислила врач.

Невролог посоветовала метеочувствительным людям и людям, находящимся в группе риска, беречь себя.

"Нужно соблюдать правила жизни: не перегружаться, вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, правильно питаться, давать адекватную себе нагрузку и психоэмоциональную, и физическую", — порекомендовала медик.

Ранее палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках.

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Метеочувствительность или метеозависимость