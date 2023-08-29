Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Царёв: Зеленский понял, что проиграет президентские выборы на Украине
Юную фигуристку Алину Горбачёву отыскали
Бортник: "Слова о победе над РФ на Украине вызывают уже только усмешку"
Армения хорошо заработала на России благодаря санкциям
Деспотович подал жалобу на "Арсенал" в ФИФА из-за долгов по зарплате
"Газпром" упёрся в Европе в собственный лимит
Призыв папы римского к российской молодëжи "разорвал сердце" киевскому режиму
Чай и кофе: причины роста цен и его влияние на российский рынок
CSIS: час полёта F-16 обойдется киевской власти в 27 тысяч долларов

Врач-невролог рассказала, как людям с метеочувствительностью пережить неблагоприятный погодный период

1:04
Здоровье

Врач-невролог Галина Калмыкова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как спастись от сусудистых катастроф в неблагоприятных погодных условиях людям с метеочувствительностью.

Врач-невролог рассказала, как людям с метеочувствительностью пережить неблагоприятный погодный период
Фото: by дзроман is licensed under

Медик объяснила, что все люди по-разному реагируют на погодные условия.

"Это связано с метеочувствительностью, с типом вегетативной нервной системы", — объяснила врач.

Калмыкова рассказала, что инфаркты и инсульты имеют разные причины.

"Среди них и врожденные заболевания, и пороки развития сосудов, и генетическая патология", — перечислила врач.

Невролог посоветовала метеочувствительным людям и людям, находящимся в группе риска, беречь себя.

"Нужно соблюдать правила жизни: не перегружаться, вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, правильно питаться, давать адекватную себе нагрузку и психоэмоциональную, и физическую", — порекомендовала медик.

Ранее палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Метеочувствительность или метеозависимость
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
Последние материалы
Юную фигуристку Алину Горбачёву отыскали
Восстанавливать "Северный поток" и Германию придётся уже не Шольцу
Врач-невролог рассказала, как людям с метеочувствительностью пережить неблагоприятный погодный период
Бортник: "Слова о победе над РФ на Украине вызывают уже только усмешку"
Армения хорошо заработала на России благодаря санкциям
Деспотович подал жалобу на "Арсенал" в ФИФА из-за долгов по зарплате
Избавляемся от висцерального жира: Секреты эффективного похудения
"Газпром" упёрся в Европе в собственный лимит
Призыв папы римского к российской молодëжи "разорвал сердце" киевскому режиму
Чай и кофе: причины роста цен и его влияние на российский рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников