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Диетолог Соломатина рассказала о способах минимизировать калорийность алкоголя: меньше крепости

Здоровье

Изысканные праздники всегда сопровождаются изобилием вкусных угощений, и часто это негативно сказывается на нашей фигуре Не только обильные праздничные ужины, но и алкогольные напитки могут стать причиной нежелательных добавочных килограммов, сообщает MedPulse.

Диетолог Соломатина рассказала о способах минимизировать калорийность алкоголя: меньше крепости
Фото: openverse.org

Признанный эксперт в области диетологии Елена Соломатина рассказала о том, какие напитки менее всего влияют на фигуру и помогут избежать ненужных калорий.

Меньше крепости — меньше калорий

Елена Соломатина подчеркивает, что крепость алкогольных напитков прямо влияет на их калорийность. Чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий содержится в напитке. Поэтому, если вы хотите следить за количеством потребляемых калорий, стоит отдавать предпочтение напиткам с меньшей крепостью.

Сидр и сухое вино

Если вашей целью является сокращение калорий в потребляемых напитках, Елена Соломатина советует обратить внимание на сидр и сухое вино. Эти напитки считаются наименее калорийными вариантами среди алкогольных напитков.

Сухое вино обладает более низкой крепостью по сравнению с другими видами, что делает его более предпочтительным для тех, кто следит за своим весом.

Водка с добавками

Если вы не хотите отказываться от употребления водки, но волнуетесь из-за калорий, то Елена Соломатина предлагает добавить к водке томатный сок. Такой способ позволит вам наслаждаться вашим любимым напитком, но при этом усваивать меньше калорий.

Аппетит от алкоголя

Важно помнить, что сильный алкоголь сам по себе не способствует накоплению жира в организме. Однако его потребление может оказать влияние на аппетит и привести к перееданию закусок. Организм стремится максимально быстро обработать алкоголь, и в это время пища замедляет свою переваривающую деятельность в желудочно-кишечном тракте.

Это может привести к тому, что ваш организм извлечет больше питательных веществ из закусок, и вы столкнетесь с риском набора лишнего веса.

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От алкоголя толстеют или худеют?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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