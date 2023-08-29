Изысканные праздники всегда сопровождаются изобилием вкусных угощений, и часто это негативно сказывается на нашей фигуре Не только обильные праздничные ужины, но и алкогольные напитки могут стать причиной нежелательных добавочных килограммов, сообщает MedPulse.
Признанный эксперт в области диетологии Елена Соломатина рассказала о том, какие напитки менее всего влияют на фигуру и помогут избежать ненужных калорий.
Елена Соломатина подчеркивает, что крепость алкогольных напитков прямо влияет на их калорийность. Чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий содержится в напитке. Поэтому, если вы хотите следить за количеством потребляемых калорий, стоит отдавать предпочтение напиткам с меньшей крепостью.
Если вашей целью является сокращение калорий в потребляемых напитках, Елена Соломатина советует обратить внимание на сидр и сухое вино. Эти напитки считаются наименее калорийными вариантами среди алкогольных напитков.
Сухое вино обладает более низкой крепостью по сравнению с другими видами, что делает его более предпочтительным для тех, кто следит за своим весом.
Если вы не хотите отказываться от употребления водки, но волнуетесь из-за калорий, то Елена Соломатина предлагает добавить к водке томатный сок. Такой способ позволит вам наслаждаться вашим любимым напитком, но при этом усваивать меньше калорий.
Важно помнить, что сильный алкоголь сам по себе не способствует накоплению жира в организме. Однако его потребление может оказать влияние на аппетит и привести к перееданию закусок. Организм стремится максимально быстро обработать алкоголь, и в это время пища замедляет свою переваривающую деятельность в желудочно-кишечном тракте.
Это может привести к тому, что ваш организм извлечет больше питательных веществ из закусок, и вы столкнетесь с риском набора лишнего веса.
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