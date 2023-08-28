Врачи доказали, что поцелуи помогают от кариеса

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как страсть и нежность влияют на наше здоровье? Научные исследования показывают, что поцелуи способны не только вызвать множество приятных эмоций, но и оказать благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Врачи рассказывают, что этот простой и приятный акт может стать настоящей поддержкой для вашего организма.

Фото: openverse.org

Расширение сосудов и поддержание кислородного баланса

При страстном поцелуе у человека происходит расширение сосудов и увеличение частоты дыхания. Этот процесс способствует лучшему кровообращению и насыщению органов кислородом. В итоге, кровь получает больше питательных веществ, а органы функционируют более эффективно. Такое природное явление позволяет поддерживать сердце в здоровом состоянии и снижает риск сердечных заболеваний.

Гормоны счастья и уровень стресса

Оказывается, что поцелуи способствуют выработке специальных гормонов, которые отвечают за наше настроение и эмоциональное состояние. Гормон окситоцина, известный как "гормон любви", помогает снизить уровень стресса в организме. Он снижает выработку кортизола — гормона, который часто называют "гормоном стресса". Таким образом, регулярные поцелуи могут помочь вам лучше справляться с повседневными нагрузками и чувствовать себя более расслабленно.

Гормон радости

Еще одним приятным бонусом от поцелуев является выработка гормонов радости — дофамина и эндорфина. Дофамин известен своей способностью приносить удовольствие и стимулировать чувство удовлетворения. А эндорфины, или "гормоны счастья", способны поднять настроение и создать ощущение радости. Такие эмоциональные изменения помогают смотреть на мир оптимистичнее, собираться с силами и находить позитивные моменты даже в трудные дни.

Влияние на иммунитет и зубное здоровье

Но не только эмоции и настроение зависят от поцелуев. Исследования показывают, что они могут оказать влияние даже на иммунную систему и состояние зубов. Регулярные поцелуи способствуют активации иммунных клеток, что повышает устойчивость организма к различным инфекциям. Кроме того, слюна, выделяющаяся во время поцелуя, содержит природные антисептики, которые помогают защитить зубы от кариеса и других проблем.

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