Нарколог Поликарпов: потеря контроля над количеством выпитого — признак начинающегося алкоголизма

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов рассказал, по каким признакам можно понять, что у человека формируется алкогольная зависимость.

Фото: openverse

Первый признак этого — отсутствие контроля над количеством выпитого алкоголя, пишет Газета.Ru.

Также должны насторожить увеличение количества потребляемого алкоголя и незаметный переход на более крепкие напитки, отметил врач.

"Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве", — объяснил Поликарпов.

Ещё один признак алкоголизма — человек пьёт не только по поводу, но всё чаще без него.

Поликарпов подчеркнул, что спиртное токсично для организма вне зависимости от его количества, а существование безопасных доз алкоголя — это миф.

Если у человека наблюдаются признаки алкоголизма, ему нужно как можно скорее проконсультироваться с психологом, который объяснит пациенту, что с ним происходит и убедит начать лечение, добавил нарколог.

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