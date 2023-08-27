Онколог Воробьев: 6 продуктов, снижающих риск рака кишечника

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соответствии с мнением онколога, нижеперечисленные продукты могут способствовать поддержанию здоровой пищеварительной системы и уменьшению риска развития рака кишечника, сообщает medikforum. ru.

Фото: live.staticflickr.com

В условиях отсутствия лекарства, главным средством в борьбе с раком кишечника является его раннее выявление. Однако, как говорится, профилактика всегда лучше лечения.

До 54% случаев рака кишечника можно предотвратить. Один из самых эффективных способов снижения риска этого потенциально смертельного заболевания — правильное питание.

Примерно 13% случаев рака кишечника обусловлены употреблением обработанного мяса, а 28% случаев — недостаточным потреблением клетчатки.

Онколог поделился шестью "лучшими" продуктами, которые помогут уменьшить риск.

"Хотя не существует гарантированного способа полностью предотвратить рак, в том числе рак кишечника, здоровый образ жизни и осознанный выбор диеты потенциально могут снизить риск", — говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка, присутствующая в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, бобовых и орехах, помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и обеспечивает регулярный стул.

"Это также помогает сохранить здоровье пищеварительного тракта и сократить время контакта потенциально вредных веществ со слизистой оболочкой толстой кишки", — сказал врач.

Он рекомендовал употреблять не менее 30 граммов пищевых волокон ежедневно.

Разноцветные фрукты и овощи

Фрукты и овощи различных цветов, насыщенные витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами, помогают защищать клетки от повреждений и снижают воспаление.

Доктор рекомендовал разнообразить цветовой спектр, так как некоторые соединения, присутствующие в разноцветных продуктах, такие как каротиноиды и флавоноиды, связаны с профилактикой рака.

"Старайтесь наполнять половину своей тарелки разнообразными яркими фруктами и овощами при каждом приеме пищи", — сказал врач.

Крестоцветные овощи

Овощи, включая брокколи, цветную капусту, капусту, брюссельскую капусту и капусту, богаты компонентами, обладающими защитным эффектом против рака.

"Овощи крестоцветных содержат такие соединения, как глюкозинолаты, которые можно превратить в биологически активные соединения с потенциальным противораковым действием. Эти соединения могут помочь ингибировать рост раковых клеток и поддерживать процессы детоксикации организма".

По мнению специалиста, в рационе следует включать крестоцветные овощи "несколько раз" в неделю.

Чеснок и лук

Чеснок и лук обогащены сероорганическими компонентами, имеющими антиканцерогенное действие.

Они способствуют подавлению развития раковых клеток и поддерживают защитные механизмы организма.

Старайтесь регулярно включать чеснок и лук в свои блюда, используя их в качестве усилителей вкуса при приготовлении пищи", — добавил он.

Нежирные источники белка

Выбор таких продуктов, как птица, рыба, бобовые и тофу, вместо обработанного мяса и красного мяса, может помочь снизить вероятность возникновения рака кишечника.

Специалист предупреждает, что обработанное и красное мясо воздействуют на вас с возможными вредными соединениями, образующимися при приготовлении мяса, такими как гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), способствующими риску смертельного исхода.

Советует вместо этого потреблять от 110 до 120 граммов нежирного белка за один прием пищи.

Цельнозерновые продукты

Полноценные злаки, такие как коричневый рис, киноа, цельнозерновая пшеница и овес, богаты клетчаткой и должны быть добавлены к вашему меню для профилактики рака.

Воробьев советует потреблять от трех до шести порций полноценных злаковых продуктов в день, чтобы получить преимущества, связанные с уменьшением риска рака.

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