Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баумейстер: "Ничто не поможет — Украина смертельно больна"
Экс-советник Кучмы Соскин предложил привлекать к ответственности киевские власти за ложь о контрнаступлении
Зеленский начал готовить "мощную осень для Украины"
Экс-разведчик Риттер: Польшу и Венгрию ничто не сдерживает от того, чтобы вторгнуться на Украину
Диетолог Силина: отказ от майонеза и мороженого способствует продлению молодости
Bloomberg: США зависимы от российского урана намного больше, чем им хотелось бы
Французский политик Филиппо обвинил Макрона в том, что тот приносит страну в жертву ради Украины
В каких случаях солнце угрожает здоровью
На Ставрополье полиция задержала детей 11 и 7 лет за выкрики: "Слава Украине!"

Онколог Воробьев: 6 продуктов, снижающих риск рака кишечника

4:27
Здоровье

В соответствии с мнением онколога, нижеперечисленные продукты могут способствовать поддержанию здоровой пищеварительной системы и уменьшению риска развития рака кишечника, сообщает medikforum. ru.

Онколог Воробьев: 6 продуктов, снижающих риск рака кишечника
Фото: live.staticflickr.com

В условиях отсутствия лекарства, главным средством в борьбе с раком кишечника является его раннее выявление. Однако, как говорится, профилактика всегда лучше лечения.

До 54% случаев рака кишечника можно предотвратить. Один из самых эффективных способов снижения риска этого потенциально смертельного заболевания — правильное питание.

Примерно 13% случаев рака кишечника обусловлены употреблением обработанного мяса, а 28% случаев — недостаточным потреблением клетчатки.

Онколог поделился шестью "лучшими" продуктами, которые помогут уменьшить риск.

"Хотя не существует гарантированного способа полностью предотвратить рак, в том числе рак кишечника, здоровый образ жизни и осознанный выбор диеты потенциально могут снизить риск", — говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка, присутствующая в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, бобовых и орехах, помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и обеспечивает регулярный стул.

"Это также помогает сохранить здоровье пищеварительного тракта и сократить время контакта потенциально вредных веществ со слизистой оболочкой толстой кишки", — сказал врач.

Он рекомендовал употреблять не менее 30 граммов пищевых волокон ежедневно.

Разноцветные фрукты и овощи

Фрукты и овощи различных цветов, насыщенные витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами, помогают защищать клетки от повреждений и снижают воспаление.

Доктор рекомендовал разнообразить цветовой спектр, так как некоторые соединения, присутствующие в разноцветных продуктах, такие как каротиноиды и флавоноиды, связаны с профилактикой рака.

"Старайтесь наполнять половину своей тарелки разнообразными яркими фруктами и овощами при каждом приеме пищи", — сказал врач.

Крестоцветные овощи

Овощи, включая брокколи, цветную капусту, капусту, брюссельскую капусту и капусту, богаты компонентами, обладающими защитным эффектом против рака.

"Овощи крестоцветных содержат такие соединения, как глюкозинолаты, которые можно превратить в биологически активные соединения с потенциальным противораковым действием. Эти соединения могут помочь ингибировать рост раковых клеток и поддерживать процессы детоксикации организма".

По мнению специалиста, в рационе следует включать крестоцветные овощи "несколько раз" в неделю.

Чеснок и лук

Чеснок и лук обогащены сероорганическими компонентами, имеющими антиканцерогенное действие.

Они способствуют подавлению развития раковых клеток и поддерживают защитные механизмы организма.

Старайтесь регулярно включать чеснок и лук в свои блюда, используя их в качестве усилителей вкуса при приготовлении пищи", — добавил он.

Нежирные источники белка

Выбор таких продуктов, как птица, рыба, бобовые и тофу, вместо обработанного мяса и красного мяса, может помочь снизить вероятность возникновения рака кишечника.

Специалист предупреждает, что обработанное и красное мясо воздействуют на вас с возможными вредными соединениями, образующимися при приготовлении мяса, такими как гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), способствующими риску смертельного исхода.

Советует вместо этого потреблять от 110 до 120 граммов нежирного белка за один прием пищи.

Цельнозерновые продукты

Полноценные злаки, такие как коричневый рис, киноа, цельнозерновая пшеница и овес, богаты клетчаткой и должны быть добавлены к вашему меню для профилактики рака.

Воробьев советует потреблять от трех до шести порций полноценных злаковых продуктов в день, чтобы получить преимущества, связанные с уменьшением риска рака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа

Супруги вместе уже более 25 лет. Подписчики отметили внешнее сходство режиссера Андрея Кончаловского и его супруги, актрисы Юлии Высоцкой.

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино
Как сейчас живет звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова
В США впервые используют новый способ казни — AP
AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Киеве отметили, что ВСУ рискуют потерять Купянск, Харьков, Марьинку и другие города
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина: что известно об остановке поездов в Польше?
Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина: что известно об остановке поездов в Польше?
Последние материалы
Экс-разведчик Риттер: Польшу и Венгрию ничто не сдерживает от того, чтобы вторгнуться на Украину
Нутрициолог рассказала о вреде продуктов "без сахара"
Диетолог Силина: отказ от майонеза и мороженого способствует продлению молодости
Bloomberg: США зависимы от российского урана намного больше, чем им хотелось бы
Французский политик Филиппо обвинил Макрона в том, что тот приносит страну в жертву ради Украины
В каких случаях солнце угрожает здоровью
На Ставрополье полиция задержала детей 11 и 7 лет за выкрики: "Слава Украине!"
В Туапсе мужчина нанёс 15 ножевых ранений своей возлюбленной из-за ревности
Кардиолог Соколов рассказал об опасности маргарина для сердца
Умерла 86-летняя народная артистка СССР Светлана Адырхаева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X