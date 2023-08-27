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Врач Манило: почему после секса возникает головокружение или даже тошнота

4:06
Здоровье

Взаимное удовольствие должно сопровождать интимные моменты с партнером. Тем не менее, некоторые люди сталкиваются с неприятными ощущениями, такими как головокружение, после секса, сообщает doctorpiter. ru.

Врач Манило: почему после секса возникает головокружение или даже тошнота
Фото: energyperformancelighting. com

Насколько это явление опасно?

Предварительное волнение и возбуждение перед интимными моментами понятны и объяснимы. Эмоции могут спровоцировать физиологические изменения, делая секс наиболее приятным.

Но что делать, если после интимности возникают дурные ощущения, такие как головокружение, тошнота или даже почти обморочное состояние? Это является нормой или требует беспокойства? Доктор-терапевт дает ответы на эти вопросы.

Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог и аллерголог-иммунолог Елена Манило дает свои комментарии.

Не стоит паниковать

"Резкое головокружение после секса — довольно распространенное явление, возникающее в различном возрасте, — рассказала врач Елена Манило. — В большинстве случаев оно не представляет серьезной опасности для здоровья и проходит само по себе".

Если вы столкнулись с разовым случаем головокружения после интимной близости, у этого есть объяснение.

Причины головокружения

Избыток углекислого газа

При возбуждении дыхание становится быстрее и мельче. Если этому сопутствует физическая активность (как в случае секса), уровень кислорода в крови может упасть, вызвав переизбыток углекислого газа. Это состояние называется гипервентиляцией. К головокружению может также присоединиться одышка, учащенное сердцебиение и "мурашки" в конечностях.

Гипервентиляция может усиливаться при недостатке кислорода в помещении, например, если спальня давно не проветривалась. Следовательно, секс в такой обстановке также может спровоцировать головокружение как сразу после, так и на следующее утро.

Голод

Иногда головокружение после секса вызывает панику и заставляет искать страшные заболевания. На самом деле причина может быть простой — например, секс натощак. Физическая нагрузка и низкий уровень глюкозы в крови могут вызвать головокружение и даже потерю сознания.

Дефицит жидкости

Частая причина головокружения после секса — недостаточное питье, особенно в жаркое время года, когда потери жидкости выше.

Гормональные изменения

Секс вызывает сильные изменения в гормональном фоне. Во время интима вырабатываются гормоны радости — дофамин и привязанности — окситоцин.

Секс с новым партнером может восприниматься организмом как стресс, вызывая выброс адреналина. Эти биохимические процессы не являются опасными, но могут вызвать побочные эффекты, такие как головокружение.

Изменения кровотока

Секс и физическая нагрузка увеличивают кровоток в области тела, на которую направлена активность. В случае секса — это органы малого таза. Из-за перераспределения крови мозг может получить меньше крови, вызывая головокружение.

Когда следует обращаться за помощью

Одноразовое головокружение после секса не повод для беспокойства. Однако, если эти симптомы постоянно возникают, стоит обратиться к врачу — терапевту, кардиологу или эндокринологу. Некоторые распространенные проблемы здоровья, которые могут вызывать головокружение:

  • Скачки артериального давления — частые головокружения, одышка и даже потеря сознания могут указывать на повышенное или пониженное давление.
  • Проблемы с щитовидной железой — сопровождаются не только головокружением после секса, но и усталостью, головной болью и сниженным либидо.
  • Анемия — низкий уровень гемоглобина может вызывать головокружение, тошноту и слабость при физической нагрузке, включая секс

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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