Врач-терапевт рассказала, как защититься от болезней в период похолодания

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенняя пора — время, когда возникают различные заболевания. Резкие похолодания, сильные ветра становятся роковыми для многих людей, поскольку возрастает число тех, кто подхватил сезонные вирусы. Врач-терапевт Марзи Абдуллаева считает, что сами заболевания связаны не с погодой, а со снижением иммунитета из-за нее. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" делится подробностями.

Фото: "Medicine" by Leonid Mamchenkov is licensed under CC BY 2.0.

"Не может дождик заразить человека вирусным заболеванием. А вот инфекционный больной — да. Утепляться нужно, но для того, чтобы избежать переохлаждения. Именно оно негативно сказывается на иммунитете, а это является ключевым звеном более легкого проникновения вируса в организм человека".

Для того, чтобы обезопасить себя от гриппа, простуды, бронхита, ангины или другого заболевания, врач настоятельно просит соблюдать профилактические меры.

"При ослабленном иммунитете риск заболевания намного выше. Чтобы избежать этого, особенно в осенний период, крайне необходимо восполнять дефицит витаминов. Это может быть, например, правильно подобранный комплекс витаминов".

Специалист утверждает, что по заболеваемости в основном "лидируют люди с недугами сердечно-сосудистой системы". У них более остро выражена реакция организма на резкую смену погоды или на появившиеся вредные бактерии.

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