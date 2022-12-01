Генетик-метаболист Перес рекомендует увлажнять помещение для борьбы с простудами

В холодное время года люди всё чаще болеют простудными заболеваниями. О причинах рассказала генетик-метаболист Светлана Перес в беседе с изданием "Мослента".

Она отметила, что проблема возникает из-за длительного нахождения человека в закрытом помещении. Сухой воздух и плохая вентиляция негативно сказываются на здоровье.

"Влажность обычно препятствует распространению вирусов и ослаблению их силы. Когда несколько человек собираются вместе в тёплой среде, вероятность распространения таких вирусов, как простуда и грипп, а также некоторых бактерий и грибков гораздо выше", — объяснила Перес.

Специалист рекомендует чаще проветриться помещение и увлажнять воздух. Регулярные прогулки и ограничение контактов с посторонними людьми снизят вероятность заболеть. Правильное питание и физические нагрузки укрепят иммунитет, заключила Перес.

Ранее специалист сообщала, что бананы, орехи и ягоды Годжи помогут самостоятельно понизить давление.

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