Нефролог Дарья Садовская рассказала о вреде чипсов для детей и подростков

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чипсы — это излюбленное лакомство многих, особенно детей и подростков. Однако мало кто задумывается о том, какие серьезные угрозы они несут для здоровья.

Фото: "Lay's potato chips bag" by espensorvik is licensed under CC BY 2.0.

Ведущий врач-нефролог Дарья Садовская поделилась своими выводами о вреде чипсов в канале Telegram и на платформе "Рамблер".

Опасное содержание соли

Чипсы славятся своим соленым вкусом, но многие не подозревают о том, что употребление слишком большого количества соли может повлечь за собой серьезные последствия.

В средней упаковке чипсов содержится около 0.7 грамма соли, что далеко превышает суточную норму человека, составляющую 5-6 граммов. Это количество соли может вызвать перенасыщение организма и повлиять на его работу.

Воздействие на здоровье организма

Избыточное количество соли может привести к замедлению роста костей и образованию отеков. Более того, оно увеличивает риск возникновения сердечных проблем.

Садовская настоятельно рекомендует избегать употребления чипсов, указывая на результаты множественных исследований, подтверждающих вредность этой закуски.

Скрытые опасности

Чипсы содержат в себе не только избыточное количество соли, но и канцерогенные вещества, такие как фосфат натрия и акриламид.

Эти компоненты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже нанести непоправимый вред. Научные исследования показали, что такие вещества способны негативно воздействовать на организм и вызвать различные заболевания.

Угроза развитию рака

Не только содержание соли и канцерогенов делает чипсы опасными для здоровья. Компоненты, входящие в состав этой закуски, могут способствовать развитию раковых клеток.

Научные исследования подтверждают связь между регулярным потреблением чипсов и увеличением риска развития онкологических заболеваний.

Влияние на детей

Особенно важно обратить внимание на вред чипсов для детей. Регулярное употребление данной закуски может негативно сказаться на их памяти и внимательности.

Ученые доказали, что компоненты, присутствующие в чипсах, могут оказывать негативное воздействие на развивающийся детский мозг.

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Чипсы. Объективный взгляд на вред чипсов