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Учёные назвали самый опасный вид хлеба

2:00
Здоровье

Понимание важности правильного питания и его воздействия на наше здоровье становится все более актуальным.

Учёные назвали самый опасный вид хлеба
Фото: "bread" by How can I recycle this is licensed under CC BY 2.0.

В свете этого врач-диетолог Елена Соломатина подчёркивает, что среди разнообразия видов хлеба особенно выделяются черный и ржаной дрожжевой хлеба, которые, по ее словам, могут представлять опасность для организма. Чем обусловлены эти опасения?

Противопоказания к потреблению хлеба на дрожжах

Как отмечает эксперт, хлеб на дрожжах не рекомендуется для людей, страдающих желудочно-кишечными расстройствами.

Этот вид хлеба может оказать дополнительное давление на пищеварительную систему, способствуя обострению существующих проблем. Особое внимание следует обратить на пациентов, у которых нарушена микрофлора кишечника, так как употребление дрожжевого хлеба может негативно повлиять на состояние пищеварительной системы.

Аллергия на дрожжи: дополнительный фактор осторожности

Для тех, кто страдает аллергией на дрожжи, употребление чёрного и ржаного дрожжевого хлеба может привести к серьезным последствиям.

Аллергическая реакция может вызвать дискомфорт и негативное воздействие на организм. Поэтому важно проявлять особую осторожность и избегать потребления данного вида хлеба.

Дрожжевой хлеб и заболевания ЖКТ: взаимосвязь и риски

Эксперты обратили внимание на связь между употреблением дрожжевого хлеба и обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чёрный дрожжевой хлеб, изготовленный из цельных зерен, а также ржаной хлеб могут способствовать ухудшению состояния ЖКТ.

Люди, склонные к метеоризму и имеющие проблемы с переносимостью клетчатки, должны особенно остерегаться потребления данного продукта. Не рекомендуется употребление дрожжевого хлеба при наличии заболеваний, таких как панкреатит и язва желудка.

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Вот почему вам не стоит есть хлеб (Это нужно знать)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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